Directorio de Empresas
Soft Robot Tech
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Soft Robot Tech que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevista, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Soft Robot Tech Co.,Ltd is a Beijing-based IT and services company that specializes in automation machinery manufacturing, material handling robotics, and materials science.

    http://en.softrobottech.com
    Sitio Web
    2016
    Año de Fundación
    45
    Número de Empleados
    $1M-$10M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

    Empleos Destacados

      No se encontraron empleos destacados para Soft Robot Tech

    Empresas Relacionadas

    • Stripe
    • Lyft
    • Databricks
    • Uber
    • Netflix
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos