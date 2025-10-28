La compensación de Gerente de Proyecto in France en Societe Generale totaliza €103K por year para L4. El paquete de compensación mediano year in France totaliza €71.7K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Societe Generale. Última actualización: 10/28/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€103K
€80.2K
€5.5K
€17.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
