Directorio de Empresas
Snap
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

  • Greater London Area

Snap Gerente de Producto Salarios en Greater London Area

La compensación de Gerente de Producto in Greater London Area en Snap varía de £171K por year para L4 a £325K por year para L6. El paquete de compensación mediano year in Greater London Area totaliza £189K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AÑO 1

33%

AÑO 2

13%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 54% se adquiere en el 1st-AÑO (4.50% mensual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)

  • 13% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Snap in Greater London Area está en una compensación total anual de £389,467. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Snap para el puesto de Gerente de Producto in Greater London Area es £203,428.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Snap

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos