Snap Analista de Datos Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación total promedio de Analista de Datos in Greater Los Angeles Area en Snap varía de $130K a $190K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

$150K - $171K
United States
Rango Común
Rango Posible
$130K$150K$171K$190K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AÑO 1

33%

AÑO 2

13%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 54% se adquiere en el 1st-AÑO (4.50% mensual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)

  • 13% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Snap in Greater Los Angeles Area está en una compensación total anual de $189,980. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Snap para el puesto de Analista de Datos in Greater Los Angeles Area es $130,410.

