La compensación de Ingeniero de Software in Edinburgh Metro Area en Smartsheet varía de £70K por year para SE II a £160K por year para Senior SE II. El paquete de compensación mediano year in Edinburgh Metro Area totaliza £177K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Smartsheet. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
SE I
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£70K
£48.1K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Smartsheet, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
33%
AÑO 1
33%
AÑO 2
34%
AÑO 3
En Smartsheet, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 3 años:
33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)
34% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.50% trimestral)