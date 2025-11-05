Directorio de Empresas
Slalom Build
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

  • Canada

Slalom Build Arquitecto de Soluciones Salarios en Canada

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Canada en Slalom Build totaliza CA$143K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Slalom Build. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$143K
Nivel
L5
Base
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$2K
Años en la empresa
7 Años
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Slalom Build?
Block logo
+CA$81.1K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.8K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Slalom Build in Canada está en una compensación total anual de CA$177,047. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Slalom Build para el puesto de Arquitecto de Soluciones in Canada es CA$166,221.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Slalom Build

Empresas Relacionadas

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos