La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en Slalom Build varía de CA$99K por year para Engineer a CA$129K por year para Senior Engineer. El paquete de compensación mediano year in Greater Toronto Area totaliza CA$108K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Slalom Build. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Engineer
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
