La compensación de Ingeniero de Software in Canada en Slalom Build varía de CA$101K por year para Engineer a CA$139K por year para Architect. El paquete de compensación mediano year in Canada totaliza CA$109K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Slalom Build. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***