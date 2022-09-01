SilverSun Technologies Salarios

El salario de SilverSun Technologies varía de $65,557 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $72,617 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SilverSun Technologies . Última actualización: 9/2/2025