Silicon Labs Salarios

El rango de salarios de Silicon Labs oscila entre $50,868 en compensación total por año para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo inferior y $301,500 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Silicon Labs . Última actualización: 8/25/2025