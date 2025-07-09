Directorio de Empresas
Signode
Signode Salarios

El rango de salarios de Signode oscila entre $14,262 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el extremo inferior y $119,207 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior.

$160K

Contador
$56.8K
Analista de Ciberseguridad
$14.3K
Arquitecto de Soluciones
$119K

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Signode es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $119,207. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación de acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Signode es $56,769.

