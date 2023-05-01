Directorio de Empresas
Sight Machine
Sight Machine Salarios

El rango de salarios de Sight Machine oscila entre $137,685 en compensación total por año para un Arquitecto de Soluciones en el extremo inferior y $205,800 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sight Machine. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Software
$184K
Gerente de Ingeniería de Software
$206K
Arquitecto de Soluciones
$138K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Sight Machine is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sight Machine is $183,600.

