SHL Salarios

El salario de SHL varía de $17,555 en compensación total por año para un Ingeniero de Software in India en el extremo inferior a $248,750 para un Marketing in United States en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SHL. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $17.6K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $60.7K
Marketing
$249K

Gerente de Producto
$47.7K
Ventas
$42.3K
Preguntas frecuentes

SHL میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار مارکیٹنگ at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $248,750 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
SHL میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $47,739 ہے۔

