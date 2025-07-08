Directorio de Empresas
Shipwire, a CEVA Logistics Company Salarios

El salario mediano de Shipwire, a CEVA Logistics Company es $223,875 para un Gerente de Ingeniería de Software . Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shipwire, a CEVA Logistics Company. Última actualización: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Gerente de Ingeniería de Software
$224K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Shipwire, a CEVA Logistics Company es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $223,875. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Shipwire, a CEVA Logistics Company es $223,875.

