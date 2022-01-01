Shipt Salarios

El salario de Shipt varía de $41,078 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $362,875 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shipt . Última actualización: 9/18/2025