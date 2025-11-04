Directorio de Empresas
ShiftKey
ShiftKey Diseñador de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Diseñador de Producto in United States en ShiftKey totaliza $165K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ShiftKey. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
ShiftKey
UX Designer
Austin, TX
Total por año
$165K
Nivel
Senior Designer
Base
$150K
Stock (/yr)
$0
Bono
$15K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ShiftKey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en ShiftKey in United States está en una compensación total anual de $173,800. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ShiftKey para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $165,000.

