ShiftKey
ShiftKey Salarios

El salario de ShiftKey varía de $73,975 en compensación total por año para un Cybersecurity Analyst en el extremo inferior a $176,000 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ShiftKey. Última actualización: 10/25/2025

Ingeniero de Software
Median $115K
Diseñador de Producto
Median $165K

Diseñador UX

Gerente de Producto
Median $176K

Cybersecurity Analyst
$74K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en ShiftKey es Gerente de Producto con una compensación total anual de $176,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ShiftKey es $140,000.

Otros Recursos