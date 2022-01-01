Directorio de Empresas
Shield AI
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Shield AI Salarios

El salario de Shield AI varía de $100,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Hardware en el extremo inferior a $391,950 para un Gerente de Operaciones de Negocio en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shield AI. Última actualización: 10/14/2025

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Ingeniero de Hardware
Median $100K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $289K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
Ingeniero Aeroespacial
$166K
Gerente de Operaciones de Negocio
$392K
Desarrollo de Negocios
$130K
Científico de Datos
$382K
Ingeniero Mecánico
$105K
Gerente de Producto
$182K
Reclutador
$161K
Gerente de Programa Técnico
$182K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Shield AI, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

¿Tienes alguna pregunta? Pregunta a la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para interactuar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita ahora!

Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Shield AI es Gerente de Operaciones de Negocio at the Common Range Average level con una compensación total anual de $391,950. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Shield AI es $165,408.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Shield AI

Empresas Relacionadas

  • Virtusa
  • Sauce Labs
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos