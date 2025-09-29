Directorio de Empresas
ServiceTitan Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United States en ServiceTitan varía de $92.1K a $129K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceTitan. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$99.9K - $121K
United States
Rango Común
Rango Posible
$92.1K$99.9K$121K$129K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En ServiceTitan, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas frecuentes

