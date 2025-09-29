La compensación de Diseñador de Producto in United States en ServiceNow varía de $130K por year para IC1 a $451K por year para IC6. El paquete de compensación mediano year in United States totaliza $225K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
IC1
$130K
$106K
$13.3K
$11.6K
IC2
$138K
$116K
$13.2K
$8.1K
IC3
$205K
$148K
$44.5K
$12.3K
IC4
$254K
$188K
$47.2K
$18.6K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
