La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in India en ServiceNow varía de ₹7.35M a ₹10.03M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

₹7.87M - ₹9.51M
India
Rango Común
Rango Posible
₹7.35M₹7.87M₹9.51M₹10.03M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Jefe de Gabinete en ServiceNow in India está en una compensación total anual de ₹10,032,707. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceNow para el puesto de Jefe de Gabinete in India es ₹7,351,552.

