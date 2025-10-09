Directorio de Empresas
ServiceNow
ServiceNow Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Operaciones de Negocio en ServiceNow totaliza $439K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 10/9/2025

Paquete Mediano
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Total por año
$439K
Nivel
IC5
Base
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bono
$44K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp
18 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ServiceNow?

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

Preguntas frecuentes

ServiceNow में Gerente de Operaciones de Negocio के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $517,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
ServiceNow में Gerente de Operaciones de Negocio भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $386,500 है।

