¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
  • Salarios
  • Arquitecto de Soluciones

  • Todos los Salarios de Arquitecto de Soluciones

Servian Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Australia en Servian totaliza A$156K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Servian. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Total por año
A$156K
Nivel
L3
Base
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
11 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Servian?

A$249K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

Servian in AustraliaArquitecto de Soluciones最高薪酬方案，年度總薪酬為A$220,929。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ServianArquitecto de Soluciones職位 in Australia年度總薪酬中位數為A$155,700。

