Directorio de Empresas
Sequoia
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Sequoia Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in India en Sequoia totaliza ₹2.93M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sequoia. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Sequoia
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.93M
Nivel
SDE 2
Base
₹2.93M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sequoia?

₹13.95M

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2,614,830+ (a veces ₹26,148,300+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Sequoia in India sits at a yearly total compensation of ₹4,062,728. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sequoia for the Ingeniero de Software role in India is ₹2,802,709.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sequoia

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • Snap
  • Uber
  • Facebook
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos