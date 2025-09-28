Directorio de Empresas
Sequoia
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Recursos Humanos

  • Todos los Salarios de Recursos Humanos

Sequoia Recursos Humanos Salarios

El paquete de compensación mediano de Recursos Humanos in United States en Sequoia totaliza $235K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sequoia. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Sequoia
Senior Talent Partner
San Mateo, CA
Total por año
$235K
Nivel
Senior
Base
$198K
Stock (/yr)
$0
Bono
$37K
Años en la empresa
5 Años
Años de exp
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sequoia?

$160K

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30,000+ (a veces $300,000+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Recursos Humanos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Sequoia in United States está en una compensación total anual de $302,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sequoia para el puesto de Recursos Humanos in United States es $235,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sequoia

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • Snap
  • Uber
  • Facebook
  • Pinterest
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos