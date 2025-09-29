Directorio de Empresas
Sequoia Capital
Sequoia Capital Capitalista de Riesgo Salarios

El paquete de compensación mediano de Capitalista de Riesgo in United States en Sequoia Capital totaliza $300K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sequoia Capital. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Total por año
$300K
Nivel
-
Base
$300K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sequoia Capital?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
No se encontraron salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Capitalista de Riesgo en Sequoia Capital in United States está en una compensación total anual de $600,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sequoia Capital para el puesto de Capitalista de Riesgo in United States es $300,000.

