La compensación total promedio de Ventas in India en Sendbird varía de ₹5.73M a ₹8.17M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sendbird. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

₹6.56M - ₹7.68M
India
Rango Común
Rango Posible
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Sendbird, Otorgamiento de acciones/capital están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Sendbird in India está en una compensación total anual de ₹8,168,741. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sendbird para el puesto de Ventas in India es ₹5,725,100.

