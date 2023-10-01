Semgrep Salarios

El salario de Semgrep varía de $120,600 en compensación total por año para un Cybersecurity Analyst en el extremo inferior a $180,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Semgrep . Última actualización: 10/25/2025