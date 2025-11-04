Directorio de Empresas
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Segantii Capital Management varía de $208K a $295K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Segantii Capital Management. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

$235K - $268K
United States
Rango Común
Rango Posible
$208K$235K$268K$295K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Segantii Capital Management?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Segantii Capital Management in United States está en una compensación total anual de $295,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Segantii Capital Management para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $207,500.

