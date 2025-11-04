Directorio de Empresas
Seeloz
Seeloz Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en Seeloz totaliza $140K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Seeloz. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
Seeloz
Senior Data Scientist
Austin, TX
Total por año
$140K
Nivel
-
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Seeloz?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Contribuir

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Seeloz in United States está en una compensación total anual de $155,250. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Seeloz para el puesto de Científico de Datos in United States es $140,000.

