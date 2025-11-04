Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Analista de Ciberseguridad en Secureworks totaliza $138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Secureworks. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Secureworks
Security Analyst
Atlanta, GA
Total por año
$138K
Nivel
Senior Advisor
Base
$130K
Stock (/yr)
$0
Bono
$8K
Años en la empresa
7 Años
Años de exp
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Secureworks?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Secureworks está en una compensación total anual de $218,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Secureworks para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $131,500.

