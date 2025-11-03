Directorio de Empresas
Second Harvest of Silicon Valley
Second Harvest of Silicon Valley Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Second Harvest of Silicon Valley varía de $68.1K a $98.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Second Harvest of Silicon Valley. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$77.2K - $89.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$68.1K$77.2K$89.6K$98.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Second Harvest of Silicon Valley?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Second Harvest of Silicon Valley in United States está en una compensación total anual de $98,770. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Second Harvest of Silicon Valley para el puesto de Gerente de Programa in United States es $68,060.

