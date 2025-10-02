Directorio de Empresas
Scotiabank
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Gerente de Ingeniería de Software Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Toronto Area en Scotiabank varía de CA$126K por year a CA$181K. El paquete de compensación mediano year in Greater Toronto Area totaliza CA$138K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L8
CA$153K
CA$139K
CA$992.6
CA$13.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles profesionales en Scotiabank?

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Scotiabank in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$181,304. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scotiabank para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Greater Toronto Area es CA$150,144.

