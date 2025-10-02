La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en Scotiabank varía de CA$90.2K por year para L6 a CA$184K por year para L9. El paquete de compensación mediano year in Greater Toronto Area totaliza CA$120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K


