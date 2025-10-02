Directorio de Empresas
Scotiabank
Scotiabank Ingeniero de Software Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en Scotiabank varía de CA$90.2K por year para L6 a CA$184K por year para L9. El paquete de compensación mediano year in Greater Toronto Area totaliza CA$120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
(Nivel de Entrada)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

¿Cuáles son los niveles profesionales en Scotiabank?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Desarrollador Web

Preguntas frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at Scotiabank in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$184,151. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scotiabank for the Ingeniero de Software role in Greater Toronto Area is CA$115,063.

