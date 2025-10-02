Directorio de Empresas
Scotiabank
Scotiabank Gerente de Programa Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa in Greater Toronto Area en Scotiabank totaliza CA$147K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
Scotiabank
Senior Delivery Lead
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$147K
Nivel
L8
Base
CA$128K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$19.2K
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Scotiabank?

CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

Hæstlaunaði launapakkinn fyrir Gerente de Programa hjá Scotiabank in Greater Toronto Area er árleg heildarlaun upp á CA$278,891. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Scotiabank fyrir Gerente de Programa hlutverkið in Greater Toronto Area er CA$143,579.

