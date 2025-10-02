Directorio de Empresas
Scotiabank
  Salarios
  Analista Financiero

  Todos los Salarios de Analista Financiero

  Greater Toronto Area

Scotiabank Analista Financiero Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in Greater Toronto Area en Scotiabank totaliza CA$88.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scotiabank
Financial Analyst
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$88.5K
Nivel
L4
Base
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp
2 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Scotiabank?

CA$225K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Risk Analyst

Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Scotiabank in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$112,629. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scotiabank para el puesto de Analista Financiero in Greater Toronto Area es CA$83,853.

Otros Recursos