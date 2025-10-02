Directorio de Empresas
Scotiabank
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Científico de Datos Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Científico de Datos in Greater Toronto Area en Scotiabank varía de CA$116K por year para L7 a CA$144K por year para L8. El paquete de compensación mediano year in Greater Toronto Area totaliza CA$121K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Agregar CompensaciónComparar Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Scotiabank?

Preguntas frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Científico de Datos na Scotiabank in Greater Toronto Area situa-se numa remuneração total anual de CA$143,992. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Scotiabank para a função de Científico de Datos in Greater Toronto Area é CA$123,390.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Scotiabank

Otros Recursos