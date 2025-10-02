La compensación de Científico de Datos in Greater Toronto Area en Scotiabank varía de CA$116K por year para L7 a CA$144K por year para L8. El paquete de compensación mediano year in Greater Toronto Area totaliza CA$121K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
