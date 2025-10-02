La compensación de Ingeniero de Software in New York City Area en Scale AI varía de $231K por year para L3 a $484K por year para L5. El paquete de compensación mediano year in New York City Area totaliza $325K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scale AI. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
$231K
$166K
$60K
$4.3K
L4
$329K
$192K
$136K
$0
L5
$484K
$245K
$238K
$833
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Scale AI, Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.