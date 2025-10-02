Directorio de Empresas
Scalable Capital
Scalable Capital Ingeniero de Software Salarios en Munich Metro Region

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Munich Metro Region en Scalable Capital totaliza €74.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scalable Capital. Última actualización: 10/2/2025

¿Cuáles son los niveles profesionales en Scalable Capital?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Prácticas

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Ingeniero de Software na Scalable Capital in Munich Metro Region é uma remuneração total anual de €116,441. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Scalable Capital para a função de Ingeniero de Software in Munich Metro Region é €74,656.

Otros Recursos