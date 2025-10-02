Directorio de Empresas
SberMegaMarket
SberMegaMarket Ingeniero de Software Salarios en Moscow Metro Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Moscow Metro Area en SberMegaMarket totaliza RUB 3.84M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SberMegaMarket. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
SberMegaMarket
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 3.84M
Nivel
Middle
Base
RUB 3.84M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas frecuentes

