Directorio de Empresas
Sberbank
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Capitalista de Riesgo

  • Todos los Salarios de Capitalista de Riesgo

  • Moscow Metro Area

Sberbank Capitalista de Riesgo Salarios en Moscow Metro Area

La compensación total promedio de Capitalista de Riesgo in Moscow Metro Area en Sberbank varía de RUB 4.05M a RUB 5.87M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Compensación Total Promedio

RUB 4.59M - RUB 5.33M
Russia
Rango Común
Rango Posible
RUB 4.05MRUB 4.59MRUB 5.33MRUB 5.87M
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Capitalista de Riesgo contribuciones en Sberbank para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad para agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todos Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

RUB 13.36M

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de RUB 2,505,270+ (a veces RUB 25,052,700+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sberbank?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Capitalista de Riesgo ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Analista

Preguntas frecuentes

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Capitalista de Riesgo u Sberbank in Moscow Metro Area ima godišnju ukupnu naknadu od RUB 5,871,183. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Sberbank za ulogu Capitalista de Riesgo in Moscow Metro Area je RUB 4,045,689.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sberbank

Empresas Relacionadas

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos