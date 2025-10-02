La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in Moscow Metro Area en Sberbank varía de RUB 4.16M por year para L12 a RUB 8.2M por year para L13. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 5.26M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
