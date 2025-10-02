Sberbank Gerente de Producto Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Gerente de Producto in Moscow Metro Area en Sberbank varía de RUB 11.19M por year para L7 a RUB 16.17M por year para L14. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 3.85M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L7 RUB 11.19M RUB 8.76M RUB 0 RUB 2.42M L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L10 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

