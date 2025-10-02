Directorio de Empresas
Sberbank
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

  • Moscow Metro Area

Sberbank Gerente de Producto Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Gerente de Producto in Moscow Metro Area en Sberbank varía de RUB 11.19M por year para L7 a RUB 16.17M por year para L14. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 3.85M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Ver 4 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles

RUB 13.36M

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de RUB 2,505,270+ (a veces RUB 25,052,700+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Prácticas

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sberbank?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

Sberbank in Moscow Metro Area میں Gerente de Producto کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ RUB 16,165,672 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Sberbank میں Gerente de Producto کردار in Moscow Metro Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ RUB 3,874,941 ہے۔

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sberbank

Empresas Relacionadas

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos