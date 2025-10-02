La compensación de Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area en Sberbank varía de RUB 1.63M por year para L7 a RUB 2.48M por year para L9. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 2.11M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
