Directorio de Empresas
Sberbank
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Information Technologist (IT)

  • Todos los Salarios de Information Technologist (IT)

  • Moscow Metro Area

Sberbank Information Technologist (IT) Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Information Technologist (IT) in Moscow Metro Area en Sberbank varía de RUB 1.63M por year para L7 a RUB 2.48M por year para L9. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 2.11M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompensaciónComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Ver 4 Más Niveles
Agregar CompensaciónComparar Niveles

RUB 13.36M

Recibe lo Justo, No te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de RUB 2,505,270+ (a veces RUB 25,052,700+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Sberbank?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Information Technologist (IT) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.

Preguntas frecuentes

Korkein ilmoitettu palkkaus jobFamilies.Information Technologist (IT) roolille yrityksessä Sberbank in Moscow Metro Area on vuosittainen kokonaiskorvaus RUB 2,853,061. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Sberbank jobFamilies.Information Technologist (IT) roolille in Moscow Metro Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on RUB 2,109,773.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Sberbank

Empresas Relacionadas

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos