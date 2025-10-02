La compensación de Científico de Datos in Moscow Metro Area en Sberbank varía de RUB 1.8M por year para L7 a RUB 6.45M por year para L13. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 4.1M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
