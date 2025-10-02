La compensación de Gerente de Ciencia de Datos in Moscow Metro Area en Sberbank totaliza RUB 6.45M por year para L12. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 7.17M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***