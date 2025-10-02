Sberbank Analista de Datos Salarios en Moscow Metro Area

La compensación de Analista de Datos in Moscow Metro Area en Sberbank varía de RUB 1.57M por year para L7 a RUB 4.94M por year para L11. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 2.83M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Compensación Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L7 RUB 1.57M RUB 1.34M RUB 117K RUB 117K L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB 3.44M RUB 2.94M RUB 0 RUB 495K L10 RUB 2.98M RUB 2.69M RUB 0 RUB 288K Ver 4 Más Niveles

RUB 13.36M Recibe lo Justo, No te Estafen Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de RUB 2,505,270+ (a veces RUB 25,052,700+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( RUB ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibe notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿RH / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Sberbank ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Analista de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Conoce Más → Ingresa Tu Correo Electrónico Ingresa Tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y las Políticas de Privacidad y los Términos de Servicio de Google aplican.