La compensación de Analista de Negocios in Moscow Metro Area en Sberbank varía de RUB 1.98M por year para L7 a RUB 4.19M por year para L11. El paquete de compensación mediano year in Moscow Metro Area totaliza RUB 2.63M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sberbank. Última actualización: 10/2/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
