Savills Analista de Datos Salarios en Greater London Area

El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in Greater London Area en Savills totaliza £42.9K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Savills. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Savills
Data Analyst
London, EN, United Kingdom
Total por año
£42.9K
Nivel
Senior Data Andy
Base
£42.9K
Stock (/yr)
£0
Bono
£0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Savills?

£121K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Savills in Greater London Area está en una compensación total anual de £48,483. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Savills para el puesto de Analista de Datos in Greater London Area es £48,030.

Otros Recursos