Santander Salarios

El salario de Santander varía de $27,604 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $355,215 para un Consultor de Gestión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Santander. Última actualización: 11/15/2025

Contador
$31.9K
Científico de Datos
$27.6K
Analista Financiero
$32.3K

Banquero de Inversión
$59.4K
Consultor de Gestión
$355K
Gerente de Producto
$76.2K
Ingeniero de Software
$43.1K
Gerente de Ingeniería de Software
$218K
Preguntas frecuentes

El puesto con mayor salario reportado en Santander es Consultor de Gestión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $355,215. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Santander es $51,236.

